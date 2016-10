Gewinnspiele | LIEBE

Wochenende zum Verlieben mit Kizzle

Astronomisch verlieben – www.kizzle.net ist das deutsche Datingportal, bei dem man gezielt nach Leuten aus der Region und nach spezifischen Interessen suchen kann. Bei Kizzle geht es um Spaß und um das Finden der Liebe. Die Besonderheit ist das exklusive Angebot verschiedener Methoden der Esoterik, die gemeinsam mit einer erfahrenen und erfolgreichen Lebensberaterin auf die Beine gestellt wurde. Für Frischverliebte oder Paare: Kizzle und forher.de verlosen ein Wochenende im Hotel BURNS fair & more in Köln inklusive Frühstück im Wert von 500 €.

Das 3-Sterne Superior BURNS fair & more ist in direkter Nähe zum Kölner Messegelände. Kurze Besuche sind ebenso wie Langzeitaufenthalte ein besonderes Erlebnis für unsere Gäste. Das BURNS fair & more ist privat geführt und hat für jede Etage ein eigenes Wohnkonzept mit einem starken Fokus auf Kunst und Kultur. Diese Individualität in der Wohngestaltung ist es, die das BURNS fair & more zu etwas Besonderem werden lässt. Weitere Infos unter: http://www.hotel-burns.de.

Das Beste: Kizzle und Forher verlosen ein Wochenende im Hotel BURNS fair & more in Köln inklusive Frühstück im Wert von 500 €.

Was ihr dafür tun müsst? Klickt bei unserer Forher-Facebook-Page "Gefällt mir" und schreibt in das Kommentarfeld unter diesem Beitrag, warum ihr unbedingt gewinnen müsst.

Teilnahmeschluss ist der 26.10.2016.

Bildrechte © Hotel-Burns/Kizzle