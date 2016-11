Gewinnspiele

Gewinnt tolle Einhorn-Preise mit radbag.de

Sie sind bunt, süß und 2016 einfach überall. Egal ob als Hausschuh, Pullover, Tattoo oder Regenbogenhaare – überall sind die fabelhaften Tierchen zusehen. Doch eigentlich sind es gar keine Tiere, sondern Fabelwesen.

Fest steht, dass der Einhorn Trend über das Jahr 2016 hinaus geht und wir finden es eine tolle Geschenkidee für Weihnachten. Da liegt man mit der Geschenkeauswahl mit Sicherheit ganz weit vorne. Doch wo bekommt man passende Einhorn Präsente? Eine gute Adresse für ausgefallende Geschenke ist der Onlineshops radbag.de. Hier gibt es eine große Auswahl an wirklich einfallsreichen Geschenkideen und das letzte Einhorn könnt ihr hier garantiert auch finden Versprochen! Aus diesem Grund verlosen wir mit radbag.de tolle Einhorn Hausschuhe und Einhorn-Tränen.

Leuchtende Einhorn Hausschuhe

Die leuchtenden Einhorn-Hausschuhe, die nicht nur zarte Füße wärmen, sondern auch gleich die Wege erleuchten, die man im Märchen und auch im wirklichen Leben nun einmal gehen muss. Versehen mit einem dezenten Sensor, nebenbei bemerkt, der die magischen Pantoffeln mit dem Horn nur dann leuchten lässt, wenn sich Hoheit vom Sofa wegzubewegen geruhen. Zum Beispiel in den finsteren Wald oder auch nur in den finsteren Keller, um schnell noch eine Flasche Prosecco klarzumachen. Hach.



Einhorn Tränen – Likör mit Gin

Wo seine Hufe den Boden berührten, sagte man, wachsen weiße Blumen (Unicorna alba occidentalis) und wenn es heiße Tränen weinte, gingen Träume in Erfüllung. Das glaubst du nicht? Na, dann solltest du unsere Einhorn Tränen einmal kosten, jenen einzigartigen, magischen Likör mit köstlichem Gin und glänzenden Silber, der nach uralten Geheimrezepten hergestellt wird und von dem wir gerade noch ein paar Karäffchen ergattern konnten. Weit sind wir dafür gereist, bis hinter die Himmlischen Berge, über den Großen Regenbogen und dann noch ein gutes Stück weiter. Dorthin, wo es noch Einhörner gibt. Dorthin, von wo sie dereinst wieder zurückkehren werden.

Das Beste: Forher verlost gemeinsam mit Radbag 3x leuchtende Einhorn Hausschuhe sowie 3x Einhorn Tränen.

Was ihr dafür tun müsst: Schreibt in das Kommentarfeld unter den Artikel, warum ihr Einhörner so toll findet.

Teilnahmeschluss ist der 30.11.2016

Bildrechte: Radbag