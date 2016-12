Gewinnspiele

Gewinne ein funkelndes Collier von Coeur de Lion

Diamonds are a girls best friend – und gerade in der kalten Jahreszeit lieben wir Glanz und Glamour. Aber es müssen ja nicht gleich echte Brillies sein. Ob zur Weihnachtsfeier, an Heiligabend oder für die Silvesterparty: Beim deutschen Schmucklabel Coeur de Lion gibt es jede Menge funkelnde Highlight-Pieces!

Coeur de Lion: echtester Modeschmuck – Handmade in Germany

Das 1987 gegründete Label hat seinen Sitz in Stuttgart: Hier entwirft Designerin und Gründerin Carola Eckrodt die minimalistischen Schmuckstücke, die zeitlos und elegant sind. Im Stuttgarter Atelier werden die Colliers, Armbänder, Ringe und Ohrringe auch produziert – Handmade in Germany. Verwendet werden dabei nur hochwertigste Materialien wie Edelstahl, Kristalle von Swarovski®, weiches Nappaleder, Steine wie Hämatit, Onyx und Tigerauge und diamantgeschliffenes, eloxiertes Aluminium. Die Schmuckstücke von Coeur de Lion gehören deshalb zur Gruppe der „Bridge Jewellery“: Die Handmade-Stücke mit hoher Qualität schließen die Lücke zwischen Mode- und Echtschmuck – und reißen garantiert kein tiefes Loch in Deinen Kontostand!

Für einen glänzenden Auftritt

Die Key-Pieces von Coeur de Lion verleihen im Handumdrehen Eleganz und Glamour – jedes einzelne Stück ist ein echter Hingucker. In der eleganten Linie Brilliantcoeur erscheinen die Schmuckstücke in klassischen Kolorierungen – so wie das Collier in edlem Nachtblau: Funkelnde Swarovski® Kristalle werden mit geschliffenem Glas zu einem echten Eye-Catcher verarbeitet.

Mehr Informationen unter www.coeur.de

Das Beste: Forher und Coeur de Lion verlosen zwei Colliers im Wert von je rund 150€.

Was Ihr dafür tun müsst? Schreibt in das Kommentarfeld, warum ihr unbedingt gewinnen wollt.

Schnell mitmachen und einen glänzenden Auftritt hinlegen!

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2016

Bildrechte: Coeur