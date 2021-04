Allgemein | STAR NEWS

Willi Herren (†): Freunde alarmierten die Polizei

DE Deutsche Promis - Der Tod von Willi Herren ist nicht nur für diejenigen ein Schock, die ihm nahestanden: Der Schauspieler ('Lindenstraße') und Entertainer war gerade einmal 45 Jahre alt.

"Für mich war klar: Irgendwas stimmt nicht"

Am Dienstag (20. April) wurden Willis Freunde Jörg Hansen und dessen Frau Desiree unruhig. Sie hatten 24 Stunden nichts von dem Star gehört — das passte so gar nicht zu ihm. "24 Stunden keine Meldung vom Willi kenne ich gar nicht. Wir telefonieren normalerweise 20 bis 30 Mal am Tag und sehen uns mindestens 3-4 Mal die Woche", so Jörg zu 'Bild'. Sie fuhren zu Willis Wohnung, doch niemand antwortete: "Für mich war klar: Irgendwas stimmt nicht." Die herbeigerufene Polizei brach die Tür auf, und es gab traurige Gewissheit. Der Schauspieler habe tot auf dem Boden gelegen, jede Hilfe kam zu spät.

Willi Herrens Frau steht unter Schock

Erst letzten Monat hatten sich Willi Herren und seine Frau Jasmin getrennt. RTL zitiert deren Managerin: "Jasmin Herren steht total unter Schock, benötigt ärztliche Betreuung und ist überhaupt nicht in der Lage, sich zum Tod ihres Mannes zu äußern." Sie habe die schreckliche Nachricht vom Management und nicht aus Willis direktem Umfeld erhalten, als sie gerade mit dem Hund spazieren war. Sie sei daraufhin zusammengebrochen und wird jetzt medizinisch betreut. Willi Herren und Jasmin hatten 2018 geheiratet.

