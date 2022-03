Allgemein | STAR NEWS

Veronica Ferres: Emotionaler Geburtstagsgruß für Wladimir Klitschko

DE Deutsche Promis - Wladimir Klitschko, der ehemalige Box-Weltmeister im Schwergewicht, wird heute 46 Jahre alt. Doch nach Feiern ist dem Ukrainer heute sicherlich nicht zumute. Gemeinsam mit seinem Bruder Vitali (50), Bürgermeister von Kiew, kämpft der frühere Profi-Sportler aktuell im Ukraine-Krieg gegen die russischen Streitkräfte und verteidigt die Hauptstadt. Anfang Februar 2022 meldeten sich die beiden Brüder für die Reservearmee der Ukraine, jetzt verteidigen sie ihr Land mit ihrem Leben.

"Wir stehen an deiner Seite"

Unterstützung bekommen die Brüder sowie ihre ukrainischen Landsmänner weltweit, darunter auch von Schauspielerin Veronica Ferres (56), die seit vielen Jahren mit Wladimir Klitschko befreundet ist. Zu seinem Geburtstag findet der Filmstar nun emotionale Worte. "Lieber Wladimir, heute ist Dein Geburtstag, viele Deiner Boxkämpfe haben wir zusammen erlebt, jetzt beim Kampf Deines Lebens stehen wir an Deiner Seite, wie Du weißt und spürst", schreibt sie unter ein Foto von sich und dem ehemaligen Box-Weltmeister auf Instagram. "Jeden Tag bete ich, dass du und Vitali und euer großartiges Volk diesen Kampf ganz schnell gewinnen werdet." Mit den Worten "Du und die Ukraine lebe hoch" beendet sie ihren Post.

Veronica Ferres unterstützt die Ukraine

Veronica Ferres hat seit Beginn des Krieges immer wieder ihre Unterstützung für die Ukraine sowie für die Demokratie und das Recht auf freie Meinungsäußerung im Allgemeinen auf Instagram kundgetan. Kurz nachdem Putin den Angriff auf das Nachbarland im Februar gestartet hatte, postete Veronica Ferres auf Instagram: "Ich denke an all die Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben und ihre Existenz fürchten und denen unglaubliches Leid widerfährt. Meine Gedanken sind bei allen, die für ihre Freiheit und Demokratie kämpfen."

