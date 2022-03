Allgemein | STAR NEWS

Sarah Jessica Parker: ‘And Just Like That…’ bekommt eine zweite Staffel

DE Showbiz - Sarah Jessica Parker (56) wird für eine zweite Staffel von 'And Just Like That….' vor die Kamera treten. Das gab der US-Sender HBO am Dienstag (22. März) in einer Pressemeldung bekannt. Der Reboot von 'Sex And The City' war Ende 2021 weltweit ausgestrahlt worden, dabei waren die Reaktionen gemischt.

Carrie Bradshaw & Co. waren ein Quotenhit

Während Kritiker*innen mit der Wiederauflage des TV-Klassikers hart ins Gericht gingen und viele der aufgegriffenen Themen zu bemüht und gequält fanden, kamen die Abenteuer von Carrie Bradshaw und ihren Freundinnen beim Publikum gut an. Aus den jungen Frauen auf der Suche nach dem Glück sind mittlerweile Mittfünfzigerinnen geworden, die all die Probleme haben, die das einsetzende Alter so mit sich bringt. Die Serie begann mit einem Paukenschlag, denn gleich in der ersten Folge wurde Sarah Jessica Parkers Carrie zur Witwe — und suchte anschließend den Weg zurück in ein normales Leben. An ihrer Seite wie immer Cynthia Nixon alias Miranda und Kristin Davis alias Charlotte. Die Figur von Samantha, in der Original-Serie gespielt von Kim Cattrall, war lediglich in Textnachrichten präsent — für viele ein großer Verlust.

Sarah Jessica Parker kehrt zurück

Doch jetzt soll es mit einer zweiten Staffel weitergehen. Der ausführende Produzent Michael Patrick King erklärte: "Ich freue mich, mehr Geschichten dieser lebendigen, mutigen Figuren zu erzählen, die von diesen starken, tollen Schauspieler*innen dargestellt werden. Wir freuen uns alle darauf." Sarah Jessica Parker schrieb auf Instagram: "2. Staffel... Ich danke unserem Publikum. Ganz einfach. Ihr seid unser Herzschlag. Wir lieben euch so sehr." Ob der gesamte Cast der ersten Staffel zurückkehren wird, bleibt noch offen. Willie Garson, der Carries guten Freund Stanford spielte, starb während der Dreharbeiten und wurde mittlerweile aus der Serie geschrieben. Es gab mit Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker und Karen Pittman jedoch aufregende neue Serienfiguren, die den Weg für interessante Geschichten öffneten. Wann mit den Dreharbeiten für Staffel zwei begonnen wird, und wer neben Sarah Jessica Parker dabei ist, ist noch nicht bekannt.

Bild: Marion Curtis/StarPix for HBOmax/Startraksphoto.com