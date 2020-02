Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk und Frank Otto: Sie sind Mann und Frau

DE German Stars - Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62) sind jetzt verheiratet. 2015 hatten sich die beiden lieben gelernt, drei Jahre später stellte der Unternehmer seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Nun sind sie auf dem Papier Mann und Frau, haben sie sich doch in Nashville, Tennessee trauen lassen.

Ganz in Weiß

Das gab Nathalie selbst auf Instagram bekannt, indem sie ohne Kommentar ein Bild von sich und ihrem Frank veröffentlichte. Das Model trägt auf dem Foto einen weißen Zweiteiler, der Geschäftsmann einen schwarzen Anzug mit Weste. In den USA hat es sich Nathalie mittlerweile eingerichtet, denn bereits vor zwei Jahren war sie an die Westküste der Staaten gezogen, um dort ein Studium als Designerin zu absolvieren und den nächsten Schritt auf ihrer Karriereleiter zu erklimmen. Nach der Hochzeit wäre es nun an der höchsten Zeit, dass Frank ihr nachzieht, denn bislang war er in Deutschland sesshaft geblieben.

Nathalie Volk braucht ihre Freiheit

In der Vergangenheit hatten Nathalie und Frank bereits darüber gesprochen, Kinder zu bekommen. Dass die rothaarige Schönheit unsterblich verliebt ist, daran hatte sie vor knapp drei Jahren in der Sendung 'The Story of My Life' keinen Zweifel gelassen: "Ich könnte nie mehr ohne Frank leben. Er ist mein Traummann. Ich kenne keinen anderen Mann, der einem so viel Freiheit lässt. Es gibt Kletten, die ständig anrufen und wissen wollen, was ich mache. Das mag ich überhaupt nicht. Frank ist da genau richtig."

