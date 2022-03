Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk: Die Autobiografie ist schon in Arbeit

DE Deutsche Promis - Die Nachricht, dass Nathalie Volk (25) und Frank Otto (64) wieder ein Paar sind, schlug letzte Woche ein wie eine Bombe. Nach mehreren Liebes-Umwegen hat sich der Kreis für das Model und den Unternehmer jetzt geschlossen.

Eine zweite Chance

"Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist… Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben. Meine ganzen Sachen haben auch nie die Hamburger Villa verlassen", schwärmte die ehemalige 'GNTM'-Teilnehmerin gegenüber 'Bild'. Auch mit ihrer Mutter, mit der das Verhältnis während ihrer Beziehung mit Rocker Timur angespannt war, läuft es wohl wieder bestens: "Ich verstehe mich mit meiner Mutter sehr gut und bin gerade bei ihr und Frank. Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite." Beim Management von Frank Otto gab man sich wohl zunächst noch bedeckt, kommentierte ein Foto mit den Worten: "Warum gibt es jetzt so eine Aufregung? Es ist doch normal, dass es ein gemeinsames Foto gibt, wenn sich zwei Menschen kennen."

Nathalie Volk schreibt fleißig Tagebuch

Auf Instagram hielt Nathalie Volk jetzt eine Fragestunde, in der sie die meisten Fragen ihrer 1,5 Millionen Follower relativ kurz und knapp beantwortete, darunter auch "Bist du mit Herrn Otto wieder zusammen?" Die Antwort: "Ja". Sie sei die ganze Zeit "in Deutschland" gewesen, verriet das Model, welches sich den Künstlernamen Miranda DiGrande zugelegt hat. Wie es ihr momentan geht, wollte ein Fan wissen. Offenbar eine schwierige Frage, denn der Star erwiderte: "…später erfahrt ihr mehr."

Was wir allerdings erfuhren: Nathalie führt eifrig Tagebuch und möchte eines Tages ihre Erlebnisse veröffentlichen. "Das ist eines meiner größten Ziele, eine Autobiografie, aber dafür lasse ich mir noch etwas Zeit, ich bin erst 25. Ich bin da sehr perfektionistisch, schreibe seit 7 Jahren ein Tagebuch." Auf Nathalie Volks Buch sind wir schon jetzt gespannt.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com