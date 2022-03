Allgemein | STAR NEWS

Jan Ullrich: Das Liebes-Comeback gibt ihm Halt

DE Deutsche Promis - Jan Ullrichs (48) Leben kann man getrost als ständiges Auf und Ab bezeichnen. Ob der ehemalige Radprofi jetzt die steilsten Berge hochradelt oder ob er sich wiederholt von seinen Suchtproblemen zu befreien sucht — geradlinig verläuft wenig im Leben des Tour-de-France-Gewinners.

"Wir haben uns ausgesprochen"

Da wundert es nicht weiter, dass auch die Liebe erstmal ein paar Umwege fährt, bevor sie beim Sportler ankommt. Im Oktober 2021 hieß es noch, dass zwischen ihm und seiner Freundin Elizabeth Napoles alles bestens sei. Im Podcast 'The Move' seines Freundes Lance Armstrong erzählte er: "Ich habe vor drei Jahren mit dem Alkohol und den Drogen aufgehört. Jetzt lebe ich sehr gesund, meine Freundin kocht sehr gesund für mich." Doch kurz darauf machte das Glück erstmal eine Pause. Die hielt allerdings nicht lang, denn schon wenig später vertraute Jan Ullrich 'Bild' an: "Wir haben uns ausgesprochen, der Liebes-Button ist nicht ausgegangen. Wir starten einen neuen Versuch."

Jan Ullrich startet wieder durch

Dieser Versuch wurde erst einmal ausgebremst, wie das Blatt weiter berichtete, denn coronabedingt konnte Jan Ullrich seine Liebste nicht wie geplant im Januar in Südafrika besuchen. Aufgeschoben war indes nicht aufgehoben, und so soll die gebürtige Kubanerin mittlerweile wieder beim Ex-Sportler eingezogen sein. Fotos vom gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Hund zeigen: Hier ist endlich so etwas wie Entspannung eingekehrt. "Elizabeth und ich sind sehr glücklich miteinander. Wir genießen die gemeinsame Zeit, möchten jetzt erst mal ungestört die Zukunft planen", bestätigte Jan Ullrich.

Bild: Guido Kirchner/picture-alliance/Cover Images