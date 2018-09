LIFESTYLE | SHOPPING

Jaacks Fashion Frühstück am 2.9.2018

Am Sonntag, den 02. September 2018 ist es wieder soweit. Das Team von Jaacks lädt von 12.00 bis 14.00 Uhr zum Fashion Frühstück ein. Gepaart mit einem Livemusiker aus der Region, ergibt sich das wohl modischste Frühstück des Nordens.

Copyright © Jaacks Mode

Das Thema diesmal - „Vagabond“.

Vagabond befasst sich in dieser Saison mit vielen kulturellen Einflüssen, auch Farbimpulse aus aller Herren Länder spielen dabei eine große Rolle. Hier ist ein gutes Styling-Händchen gefragt. Die Jaacks Fashion Models zeigen wie die Trendfrau Country-Grunge á la Dsquared oder Brit Chic á la Marc Jacobs gekonnt in Szene setzt. Für all die, die es klassischer mögen werden die rustikalen Einzelteile im Mix erst richtig interessant.

Als musikalische Unterstützung haben wir Leroy Jönnson eingeladen. Er ist Sänger, und Songwriter. Schon mit 3 Jahren zupfte er an Gitarren herum und die Sammlung seines Vaters musste für musikalische Experimente herhalten. In seiner Musik schafft er ein Zusammenspiel aus Balladen und tanzbaren Beats.

Sitzplatzreservierungen können per Mail an we@jaacks-mode.de oder telefonisch unter 04503-2854 oder direkt im Geschäft gemacht werden.

Copyright © 2018 Stars am Strand

Weiterhin freut sich das Jaacks Team auf das Event "Stars am Strand". Noch bis zum 02.09.18 können Jaacks Fashion Freunde 2 VIP Tickets gewinnen. Die Anmeldung zum Gewinnspiel erfolgt über www.decoju.de/stars-am-strand/ oder über die Teilnehmerkarte. Diese ist im Jaacks Modehaus erhältlich. Die Verlosung der Tickets findet während des Fashion Frühstücks statt. Das offizielle Shirt zum Event gibt es dann ebenfalls zum Shoppen.