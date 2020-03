Allgemein | STAR NEWS

Global Awards in London: Lewis Capaldi, Camila Cabello und Dua Lipa räumen ab

DE Showbiz - Es ist eine noch relativ junge Veranstaltung: Zum dritten Mal fanden am Donnerstagabend (5. März) in London die Global Awards statt. Zu den Gewinnern gehörten unter anderem Camila Cabello (23, 'Señorita'), Lewis Capaldi (23, 'Someone You Loved') und Dua Lipa (24, 'Don't Start Now').

Camila Cabello gewinnt zum zweiten Mal

Die Preise werden vom Radiokonzern Global vergeben und finden im Hammersmith Apollo statt. Camila Cabello wurde dabei zum zweiten Mal nach 2018 als beste Sängerin ausgezeichnet und bedankte sich beim Publikum mit einer heißen Show, bei der sie ihre Songs 'Havana' und 'My Oh My' zum Besten gab. Dua Lipa, die als beste britische Künstlerin ausgezeichnet wurde, hatte derweil nicht nur ihre Eltern mitgebracht, sondern auch ihren Boyfriend Anwar Hadid, Bruder der Supermodels Gigi und Bella. Die Sängerin zeigte sich in ihrer Dankesrede überwältigt.

Doppelschlag für Lewis Capaldi

"Ich danke euch vielmals, wow, was für eine Ehre!" rief Dua Lipa in die Menge, als sie ihren Preis entgegen nahm. "Ich habe so viel Glück, dass ich hier oben stehen darf, besonders neben so vielen anderen Künstlern, die ich so sehr bewundere." Am Ende ihrer Rede wünschte sie ihrem Vater sogar noch Happy Birthday — was für ein Geburtstagsgeschenk! Gleich zwei Mal wurde der Name von Lewis Capaldi ausgerufen. Der Schotte nahm den Preis für den meist gespielten Song ('Someone You Loved') entgegen sowie den Mass Appeal Award, einen Preis für den Künstler, der besonders die Massen anspricht. Bis London hatte er es nicht geschafft: Lewis Capaldi dankte seinem Publikum per Video-Link.

Dies sind die Gewinner der diesjährigen Global Awards:

Beste britische Künstlerin - Dua Lipa

Beste Band - Jonas Brothers

Beste Sängerin - Camila Cabello

Bester Sänger - Ed Sheeran

Rising Star Award - Aitch

Bester Pop-Act - Tones & I

Bester Hip-Hop- oder R&B-Act - Stormzy

Mass Appeal Award - Lewis Capaldi

Der meist gespielte Song 2019 - Lewis Capaldi

Bester Song 2019 - Harry Styles for Lights Up

Beste Indie-Band - Stereophonics

Global Special Award - Stereophonics

The LBC Award - PC Stuart Outten

Bester Podcast - Chris and Rosie Ramsey's Shagged, Married, Annoyed

Bester Klassik-Act - Sheku Kanneh-Mason

The Very Award - Regenerate Mitbegründer Andy Smith