Gewinnt moderne Sommersandalen von Rieker

Der Sommer macht in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre und so werden wir mit reichlich Sonnenstunden verwöhnt.

Neben luftigen Sommeroutfits ist es auch absolut ratsam, leichtes Schuhwerk anzuziehen. Zum Glück gibt es heutzutage etliche tolle Varianten an Sommerschuhen, die euer Outfit komplettieren.

Und das Beste: Damit ihr bei dem tollen Wetter gut gestylt unter die Leute treten könnt, verlosen wir 9 Paar der schicken Sommersandalen von Rieker. Die Sandalen haben einen Wert von 50 Euro pro Paar.

Der Schuh ist in den Größen 1x37, 2x38, 3x39, 2x40 und 1x41 verfügbar. Weitere tolle Angebote findet ihr auf www.rieker.com.

Was ihr dafür tun müsst? Lass einfach ein Like auf unserer Facebook-Seite und schreibt unter den Artikel in die Kommentare, welche Größe ihr gerne hättet.

Viel Glück! Teilnahmeschluss ist der 31.08.2018.