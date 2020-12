Allgemein | STAR NEWS

Es ist offiziell: Das ist Nathalie Volks neuer Freund

DE German Stars - Nathalie Volk (23) ist neu verbandelt. Schon Ende September hatte das Model ein Foto gepostet, auf dem es mit dem Rocker Timur zu sehen ist. Jetzt erzählte Nathalie der 'Bild'-Zeitung: "Timur und ich sind ein festes Paar." Seit einem Monat ist sei bei ihm in der Türkei.

"Er glaubt an mich"

Mit ihrem einstigen Partner Frank Otto sei sie noch immer gut befreundet, wie sie betonte: "Er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern." Erst im Februar hatte es Gerüchte gegeben, dass die ehemalige 'GNTM'-Kandidatin und der schwerreiche Medienunternehmer geheiratet hätten. Jetzt heißt es in Nathalies Instagram Story schlicht und ergreifend: "Geld ist nicht alles." Doch damit scheint das Model, welches unter dem Künstlernamen Miranda DiGrande auf Instagram postet, nicht einzig auf ihren neuen Partner anzuspielen. "Meine eigene Familie hat mich wegen des Geldes von Frank benutzt", so Nathalie gegenüber 'Bild'. "Ich habe gelernt, dass Familie nicht bedeutet, blutsverwandt zu sein, sondern das es um Respekt und Loyalität geht."

Was geschah in Nathalie Volks Familie?

Mit Timur scheint es der dunkelhaarigen Schönheit ernst zu sein: "Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und in nächstem Leben alles was ich habe für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist." Dabei ist ihr Neuer für die deutsche Justiz kein unbeschriebenes Blatt: Er saß in Deutschland zunächst eine Haftstrafe wegen eines Mordes im Rockerbanden-Milieu ab, wurde dann 2019 in die Türkei abgeschoben. Was konkret in ihrer eigenen Familie vorgefallen ist, lässt Nathalie derweil offen: "Ich möchte nicht auf Namen und Geschehnisse eingehen, da es doch sehr privat ist."