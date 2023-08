Allgemein | STAR NEWS

Carolin Kebekus: Ein Baby ist unterwegs!

DE Deutsche Promis - Carolin Kebekus (43) ist schwanger. Das fand 'Bild' heraus und präsentierte auch gleich mal den Vater in dieser Geschichte. Es soll Max Mutzke (42) sein. Der Sänger ('Beste Idee') verfügt auch über ein bisschen mehr Erfahrung mit Nachwuchs als seine Freundin, denn er hat bereits vier Kinder aus einer früheren Beziehung.

Berührender Song

Über eine mögliche Liaison der beiden Stars wurde schon seit langem gemunkelt. Ende 2021 brachten sie gemeinsam das Lied 'Nimmst du mich in den Arm' heraus. Der Musiker erzählte im Interview mit 'NOXX', wie es dazu kam. Bei der Bonner Show 'Max Mutzke & Friends' sollte eigentlich David Kebekus das Lied singen, aber der wollte nicht. Zum Glück saß seine Schwester im Publikum und sprang ein. "Das war so berührend, dass nachher alle auf mich zukamen und baten ''Nehmt bitte dieses Lied zusammen auf.'" Und wenn man gemeinsam musiziert, kommt man sich bekanntlich näher, auch wenn die beiden ihre Beziehung nie öffentlich gemacht haben.

Carolin Kebekus hält sich bedeckt

Was ihr Liebesleben betrifft, hält sich Carolin Kebekus also bedeckt, dafür ist sie viel freizügiger mit Familiengeheimnissen. Mit ihrem Bruder David (der, der nicht singen will) und als Comedian arbeitet, betreibt sie seit einiger Zeit einen Podcast, wo beide ihre Erinnerungen an ein Jahr austauschen. Daraus wurde nun die Fernsehshow 'Wir gegen die!', wo sie sich mit anderen Geschwisterpaaren messen.

Die Kölnerin ist also gut im Geschäft und zog im Gespräch mit der 'Krone' eine gute Bilanz ihres Lebens. "Ich wollte immer ein Zuhause haben, das groß genug ist, dass meine Familie und all meine Freunde jederzeit vorbeikommen können. Das habe ich mir auf jeden Fall geschaffen. Sie alle sind jederzeit willkommen und das ist eine große Errungenschaft." Und das Haus von Carolin Kebekus dürfte sicher auch groß genug für ein Baby sein.

Bild: Oliver Berg/picture-alliance/Cover Images