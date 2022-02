Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz: Hausrenovierung macht ihn fix und fertig

DE Deutsche Promis - Überall Dreck: Sänger Bill Kaulitz (32) möchte sein Haus schön haben. Aber um es schön zu haben, muss es erstmal renoviert werden und das schafft eine gewisse Ungemütlichkeit.

"Überall ist Staub"

Wie das so ist mit Bauarbeiten im Haus - man denkt, es geht alles ganz schnell und dann dauert es ewig. Das geht auch Stars so und in diesem Falle hat der Wahl-Kalifornier eben auch keine andere Bleibe, auf die er ausweichen kann und muss mit den Konsequenzen leben. "Überall ist Staub", beschwerte sich der frühere Teenie-Star in seinem Podcast 'Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood'. Das Leben auf einer Baustelle hatte dann auch Folgen, denn ihm seien "kurz vor Wut und Überforderung die Tränen runtergelaufen." Das können sicherlich viele nachvollziehen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Für ihn besonders schlimm - die vielen unbekannten Leute im Haus. "Das strengt mich physisch so an." Aber auch wenn man es nicht glaubt - Renovierungsarbeiten haben irgendwann ein Ende.

Bill Kaulitz will weiterhin Musik machen

Dann könnte sich Bill Kaulitz auch wieder um seine Karriere kümmern, schließlich haben er und seine Band Tokio Hotel weltweit ihre Fans verzückt. Selbst wenn es schon eine Weile her ist - Motivation weiter zu machen, ist jedenfalls da. "Ich glaube, es ist noch etwas früh, um in Rente zu gehen", erklärte der Musiker im 'ARD-Morgenmagazin' auf die Frage, ob es mit seiner Band weitergeht und versprach eine Zukunft. "Das ist nach wie vor die ganz ganz große Liebe in unserem Leben." Außerdem bringt eine Tour einen weit weg von Bohrmaschinengeräuschen und Baustellendreck - das wäre gerade jetzt ein weiterer Grund für Bill Kaulitz, auf Tour zu gehen.

Bild: Georg Wenzel/picture-alliance/Cover Images