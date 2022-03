Allgemein | STAR NEWS

Anne Wünsche: Das Baby tritt schon

DE Deutsche Promis - Sie ist bereits in der 27. Schwangerschaftswoche und freut sich auf Baby Nr. 3. Auf Instagram lässt Influecerin Anne Wünsche (30) ihre knapp eine Million Follower an ihren Fortschritten teilhaben. Und Fortschritte macht die werdende Mama.

Fußtritt im Videobeweis

Jetzt tritt der Nachwuchs bereits deutlich, wie sie in ihrer Story zeigt. Anne teilte einen Clip, in dem sie ihren Followern zeigen wollte, wie sehr sich der Kleine bereits bemerkbar macht — ein Unterfangen mit Hindernissen, denn als sie filmte, herrschte im Bauch unerwartete Ruhe. "Natürlich, jetzt nicht…." ist die werdende Mutter zu hören, bevor sich dann doch noch eine Bewegung beobachten lässt. Nachdem sie bereits zwei Mädchen hat, freut sich die einstige 'Berlin Tag & Nacht'-Darstellerin jetzt auf einen kleinen Jungen.

Anne Wünsche dankt ihrem Lebensretter

Endlich gute Nachrichten von Anne Wünsche, die in letzter Zeit so einiges durchmachen musste. So wachte die Influencerin vor gut einer Woche auf, als Hund Dobby sie auf einen Wohnungsbrand aufmerksam machte, wie sie in ihrer Story schrieb. "Mein Trockner fing Feuer. Mein Schlafzimmer war direkt daneben. Kein Feuermelder hat reagiert… Hab Hunde, Kinder geschnappt – bin raus und hab Feuerwehr gerufen." Alle blieben unverletzt — dank eines vierbeinigen Helden. "Aber was wäre gewesen, wenn Dobby mich nicht geweckt hätte? Und ich hab ihn noch fürs Bellen angemeckert, weil ich dachte, er schlägt an, da bestimmt nur ein Kind auf die Toilette wollte." Bleibt zu hoffen, dass es das jetzt erstmal war mit Stress für Anne Wünsche.

Bild: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck