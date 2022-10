Allgemein | STAR NEWS

Alessia Herren: Willi Herrens (†) Tochter wird Mama

DE Deutsche Promis - Wenn das doch nur ihr Vater noch erlebt hätte! Alessia Herren (20), Tochter des im April 2021 im Alter von nur 45 Jahren verstorbenen Entertainers und Schauspieler Willi Herren, wird Mutter.

Willi Herrens Tochter lüftet ihr Geheimnis

"Also, Leute, ich hab eine Neuigkeit", leitete die 'Kampf der Realitystars'-Teilnehmerin ihre frohe Kunde vor laufenden Kameras in der Sendung 'THE REAL LIFE - #nofilter' an. Dabei sieht die junge Frau sehr nervös, aber auch glücklich aus, sitzt mit Freund*innen und ihrem großen Bruder an einem Tisch im Restaurant. "Also…ich bin schwanger!" platzt Alessia anschließend heraus und präsentiert die Ultraschall-Fotos. Großes Gejuchze unter den Anwesenden. Anschließend verbreitete die werdende Mama ihre Neuigkeiten auch auf Instagram, teilte ein Foto des Ultraschalls. Von dem Baby selbst ist trotz Bauchfrei-Look noch nicht viel zu sehen.

Emotionaler Geburtstermin für Alessia Herren

"Endlich darf ich es euch verraten", schrieb Alessia Herren zu dem Bild und fuhr in Anspielung auf den frühen Tod ihres Vater fort: "So spielt das Leben: Etwas Schönes geht und etwas Schönes kommt." Das Baby sei der Herzenswunsch von ihr und ihrem Partner gewesen, erklärte sie weiter. "Für uns, ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessen Vaters, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat als mein Vater uns leider verlassen hat." Willi Herren war im April 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. "Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird. Papa wir lieben DICH", schrieb Alessia Herren.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

