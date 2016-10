Allgemein | STAR NEWS

Zooey Deschanel: Ich will als Erste ins Flugzeug!

Zooey Deschanel (36) dachte, ein eigenes Baby würde mehr Vorzüge bringen.

Seit Juli 2015 sind die Schauspielerin ('New Girl') und ihr Ehemann, Produzent Jacob Pechenik (43, 'Rock The Kasbah'), Eltern der kleinen Elsie. Ihren neuen Lebensabschnitt genießen die beiden sehr, allerdings gebe es da eine Sache, die sich Zooey doch ganz anders vorgestellt hatte: "Das Reisen ist ganz schön schwer", gab der Star in der 'Ellen DeGeneres Show' zu. "Sie verhält sich großartig an Bord eines Flugzeuges, aber man hat damit aufgehört, Leute mit Babys zuerst einsteigen zu lassen ? dabei habe ich immer so viel Zeug." Eigentlich hatte sie sich so sehr auf dieses Privileg gefreut, dass man zuerst einsteigen darf, wenn man ein Baby hat. Doch: "Als wir zum ersten Mal einen Flieger bestiegen, dachte ich: 'Okay, wird sind bereit!' und das Personal sagte: 'Nein, Sie dürfen (noch) nicht. Die Passagiere, die zuerst einsteigen dürfen, bezahlen eine Menge Geld für dieses Privileg.'"

Eine kleine Enttäuschung ? die ihre Tochter Elsie aber sicherlich schnell wieder wett machte. "Sie kann schon viele Wörter sagen, aber aktuell ist sie total besessen von Hüten", so Zooey Deschanel. "Meine Mutter trägt oft Hüte und als wir uns vor Kurzem mit ihr zum Dinner trafen, schrie meine Tochter sofort 'Hut! Hut!', als sie sie erspähte ? dabei hatte meine Mutter nicht mal einen an."