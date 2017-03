Allgemein | STAR NEWS

Zoe Saldana: Zwillinge halten sie für den Hulk

Zoe Saldana (38) muss wohl nochmal mit ihren Kindern reden.

Die Schauspielerin ('Star Trek Beyond') wird als Mitglied der 'Guardians of the Galaxy' bald in neue Universen aufbrechen. Denn wie kürzlich bekannt wurde, treffen im nächsten 'Avengers'-Streifen die Guardians auf - Überraschung - die Avengers. Zoe verkörpert ja bekanntlich die grünhäutige Gamora, die zusammen mit Starlord, Drax, Groot und Rocket Racoon bald ihren zweiten Kinoausflug erlebt.

Bei den Avengers gibt?s den grünhäutigen Hulk - es ist also verständlich, dass Zoes Kinder da ein bisschen durcheinander kommen könnten. Vor allem da sie auch noch ziemlich jung sind, wie Zoe gegenüber 'Access Hollywood Live' zum Besten gab:

"Als sie mich das erste Mal als Gamora gesehen haben, waren sie ein Jahr alt ? Es war also keine große Sache für sie. Jetzt sind sie aber zwei Jahre alt und ich bin bei den 'Avengers' dabei. Als ich wieder mein Kostüm anhatte, waren sie etwas überrascht." Den ersten Kommentar konnten ihre Kids wohl auch schon zu dem Thema abgeben: "Mama ist Hulk", lautete die erste fachmännische Meinung der Zwillinge. Ein bisschen Zeit hat Zoe Saldana ja noch, um ihren Kindern zu erklären, wer der Hulk eigentlich ist.