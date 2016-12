Allgemein | STAR NEWS

Zoe Saldana: Danke, Ben Affleck!

Zoe Saldana (38) konnte dank Ben Affleck (44) an sich selbst glauben.

Die Schauspielerin ('Avatar') hätte es fast abgelehnt, in 'Live By Night' mitzuspielen. Ihr Kollege schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielt die Hauptrolle in dem Gangster-Thriller, der in den 1920ern stattfindet. Zoe stellt Bens Frau dar, sah sich aber zunächst nicht in dem Streifen.

"Manchmal sind Schauspieler voller Zweifel", gab sie gegenüber 'New York Daily News' zu. "Aber [Ben Affleck] glaubte wirklich an mich und dass ich das schaffen konnte. Es passiert nicht jeden Tag, dass ein Regisseur wirklich, wirklich an dich glaubt, sodass du auch an dich selbst glauben kannst."

Heute ist sie froh darüber, doch zugesagt zu haben - weil sie so auch ihr Portfolio erweitern konnte. "Eines meiner Ziele ist, ständig zu wachsen", erklärte die Schönheit. "In den vergangenen zehn Jahren habe ich mein Spiel als Superheldin in actiongeladenen Filmen im Sciene-Fiction-Genre perfektioniert. Das war ein Schritt vorwärts, indem ich versuchte, mich als Künstlerin zu entwickeln. Nun verstehe ich, warum so viele Schauspieler es lieben, sich anzutreiben und Rollen zu spielen, die sehr unterschiedlich zu ihrer bisherigen Arbeit sind."

Dennoch wird Zoe Saldana natürlich trotzdem in der Fortsetzung von 'Guardians Of The Galaxy' zu sehen sein. "Ich denke, dass der Teil lustiger als das Original wird", verriet sie schon vorab. "Es wird mehr Herz haben, weil James Gunn bewiesen hat, dass er ein großartiger Action-Regisseur ist, aber auch ein Regisseur, der Geschichten mit einem großen Herzen machen kann."