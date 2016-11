Allgemein | STAR NEWS

Zendaya: Ich will kein Vorbild sein

Zendaya (20) mag keine Stempel.

Die Schauspielerin ('Shake It Up') ist nicht zu stoppen: Kaum den Teenagerschuhen entwachsen, hat sie eine Rolle im kommenden Comickracher 'Spider-Man: Homecoming' ergattert, einen Vertrag mit dem Make-up-Label Covergirl unterschrieben und vertreibt über die Marke Daya by Zendaya eigene Klamotten und Accessoires.

Kaum ein Wunder, dass junge Mädchen zu ihr aufschauen - dabei möchte sich Zendaya nur ungern als Ideal bezeichnen lassen. "Ich spiele kein Vorbild", offenbarte die brünette Schönheit im Interview mit 'Sunday Times Style'. "Ich setze kein Gesicht auf oder bin so, wie Leute mich gerne hätten. Ich bin viel lieber ein echtes Model als ein Vorbild, weil andere eines Tages sowieso nur herausfinden würden, dass man nur vorgibt, etwas zu sein."

Viel lieber sieht sie sich weiterhin auf einer Stufe mit ihren Anhängern - auch ihren 34,6 Millionen Fans auf Instagram. Mit diesen zu kommunizieren und zu interagieren empfinde der Star als aufregend.

"Ich würde sagen, dass wir eine große Sache von uns Millennials lernen kann: Offenheit", so Zendaya. "Wir haben Zugang zu allem, die Welt ist in unseren Händen, wir haben das Internet - hier, direkt vor deinem Gesicht, du musst dich damit auseinandersetzen." Und Zendaya meistert das mit Bravour.