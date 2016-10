Allgemein | STAR NEWS

Zayn Malik: Essstörung bei One Direction

Zayn Malik (23) litt während seiner Zeit bei One Direction unter schweren Störungen.

Mittlerweile ist der Sänger ('Pillowtalk') solo erfolgreich und veröffentlicht am 1. November sein erstes Buch. Darin verrät er vieles von seinem Karrierebeginn. Zusammen mit Niall Horan (23), Harry Styles (22), Liam Payne (23) und Louis Tomlinson (24) gewann er die britische Version von X-Faktor und startete mit One Direction weltweit durch. Doch diese erfolgreiche Zeit hatte auch ihre Schattenseiten.

"Wenn ich mir Bilder von damals angucke, ungefähr aus dem November 2014, vor der finalen Tour, kann ich sehen, wie krank ich war. Das ist etwas, das ich vorher nie in der Öffentlichkeit gesagt habe. Mir ist aber, seit ich die Band verlassen habe, klar geworden, was das war: Ich litt unter einer Essstörung", schreibt der Star ganz offen in seiner Biografie, die den schlichten Titel 'Zayn' trägt. "Es war nicht so, dass ich mir Sorgen um mein Gewicht gemacht habe, ich habe nur manchmal zwei oder drei Tage lang einfach nichts gegessen."

Warum quälte er seinen Körper derart? Für ihn sei das eine Methode gewesen, die Kontrolle zu behalten, erklärte der Musiker. Alles um ihn wurde geregelt und geplant, doch für seine Mahlzeiten war er selbst verantwortlich. Mittlerweile geht es Zayn Malik besser und das bleibt hoffentlich auch so.