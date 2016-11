Allgemein | STAR NEWS

Zayn Malik: Danke für die Hilfe!

Zayn Malik (23) ist sehr gerührt von seinen Fans.

Der Sänger ('Pillowtalk') machte im Sommer seinen Kampf mit Angst- und Panikattacken publik, nachdem er einen Auftritt bei einem Musikfestival in letzter Sekunde absagen musste. In seiner neuen Autobiografie namens 'Zayn' erklärte er nun, dass er seine Erkrankung einfach nicht länger vor seinen Fans geheim halten konnte. "Ich kam damit einfach nicht durch", schrieb er da. "Auf mentaler Ebene hat meine Angst gewonnen. Körperlich wusste ich, dass ich nicht funktionieren konnte. Ich musste mich zurückziehen." Einer seiner Teammitglieder habe angeboten, ein Statement zu veröffentlichen, in dem es heißen sollte, dass er einfach krank sei - doch das wollte Zayn Malik nicht. "Ich wollte die Wahrheit erzählen."

Er wisse, dass er Fans habe, die selbst unter Angstzuständen leiden. "Ich wolle für sie ehrlich sein", so der Freund von Model Gigi Hadid (21). "Als ich noch bei One Direction war, hatte ich auch Ängste, aber in der Gruppe konnte ich besser damit umgehen. Als Solokünster fühlte ich mich verwundbarer." Doch auch dank der Unterstützung seiner Fans konnte er sich langsam wieder aufrappeln. "Nachdem ich mein Statement veröffentlichte, war ich überwältigt, wie viele Leute Kontakt zu mir aufnahmen, die auch unter Angstzuständen leiden." Auf Twitter meldeten sich weitere Betroffene, die sich glücklich darüber zeigten, dass er offen darüber sprach. "So hatte ich das Gefühl, als wäre doch etwas Gutes aus der Situation entstanden", meinte Zayn Malik.