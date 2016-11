Allgemein | STAR NEWS

Yvonne Catterfeld: “Ich stehe meinen Mann”

Yvonne Catterfeld (36) behauptet sich.

Die Sängerin ('Für Dich') sitzt zusammen mit ihren Kollegen Andreas Bourani, Samu Haber, Smudo und Michi Beck in der Jury der erfolgreichen Castingshow 'The Voice Of Germany' und muss sich dabei so einiges gefallen lassen. Die Männer behaupten, Yvonne sei mit den Kandidaten oft am Flirten. Doch das sieht sie anders. "Die Jungs verstehen manchmal auch eine Aussage falsch", konterte sie in der 'Gala'. "Aber das ist ja auch schön und nimmt den Talenten die Anspannung. Es wird auf jeden Fall viel gelacht. Und die beste Flirtwaffe ist nun mal Humor."

Alles in allem macht Yvonne ihren Job einfach richtig gut, wobei sie zugeben muss, dass sie eine Schwachstelle besitzt. "Ich finde, ich behaupte mich überraschend gut und stehe meinen Mann. Nur bei Smudo kann ich nicht mithalten, seine Schlagfertigkeit ist einfach zu gut."

Doch damit kann Yvonne sicherlich umgehen und wird Smudo vielleicht in Sachen Schlagfertigkeit noch mal das Wasser reichen können, denn "für mich ist es kein großes Ding, die einzige Frau unter Männern zu sein", bemerkte sie im Interview mit 'Refinery29'. "Ich kann mich da schnell auf das Niveau begeben. Manchmal sinkt das Niveau dann auch etwas, aber auf eine witzige Art und Weise. Ich habe kein Problem da mitzugehen, denn ich bin für jeden Spaß zu haben." Die Herren von 'The Voice Of Germany' können sich also noch auf Einiges von Yvonne Catterfeld gefasst machen.