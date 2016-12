Allgemein | STAR NEWS

Wotan Wilke Möhring: Weihnachten mit Kindern ist eine Freude

Wotan Wilke Möhring (49) genießt die Feiertage vor allem wegen seiner Kinder.

Der beliebte Schauspieler ('Tatort') ist dreifacher Vater. Gemeinsam mit seiner Exfreundin, der Kamerafrau Anna Theis, zieht er Söhnchen Karl (5) sowie die beiden Töchter Henriette (3) und Mia (7) groß. Seine Kids sind also im besten Alter, um das bevorstehende Weihnachtsfest so richtig zu genießen.

"Das bekommt mit Kindern natürlich einen ganz anderen Stellenwert", freute er sich in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 'NIDO'. Ohne Familie müsse er Weihnachten nicht feiern, wie er zugab, "mit Kindern ist das aber eine Freude."

Seine Philosophie in Sachen Erziehung lautet indes so: "Meine Kinder sollen (...) einfach nur sein können."

Der 'Gala' verriet Wotan vor wenigen Tagen übrigens bereits seine konkreteren Weihnachtspläne: Das Fest wird er - ganz harmonisch - mit seiner Ex und den drei Kids verbringen, wie eine richtige Familie eben. "Es gibt einen Tannenbaum und echte Kerzen - wie es sich gehört. Und ich hoffe, dass meine Kinder dieses Jahr etwas vortragen", plauderte der TV-Star aus.

Ob die Familie auch gemeinsam seinen neuen Fernsehdreiteiler 'Winnetou' anschauen wird, der an Weihnachten über die Bildschirme flimmert, verriet er allerdings nicht. In der Neuverfilmung des Klassikers spielt Wotan Wilke Möhring Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand.