Wotan Wilke Möhring: Emanzipation im Wilden Westen

Wotan Wilke Möhring (49) weiß um den Reiz einer 'Winnetou'-Neuauflage.

Der Darsteller spielt in dem neuen Fernseh-Dreiteiler um den Apachen-Häuptling dessen guten Freund Old Shatterhand. Für Wotan gab es viele Gründe, diese Rolle anzunehmen. Einer davon ist, die Romane von Karl May und die deutschen Filme aus den 60er-Jahren zu modernisieren. So erklärte der Schauspieler im Gespräch mit dem 'alverde'-Magazin:

"Ganz wichtig war für uns, die Rolle der Frau anders darzustellen als zu Karl Mays Zeiten. Wie Nscho-tschi, die in unserem Fall eine Schamanin des Stammes ist, also neben dem Häuptling eine ganz wichtige Funktion hat. In den alten Geschichten ist sie ja mehr oder weniger nur eine Nebenfigur zu dieser Männerfreundschaft. In unseren Filmen ist sie eine ganz eigenständige Persönlichkeit."

Das war aber natürlich nicht alles, das den Schauspieler an der Neuverfilmung gereizt hat, auch wenn er die Dreharbeiten nicht unbedingt als wahr gewordenen Kindheitstraum beschreiben würde. "Also ein Kindheitstraum nicht, weil ich natürlich nie davon geträumt habe, dass das mal passieren könnte. Aber es war ein Abenteuerfilm, den man in Deutschland eigentlich nicht angeboten bekommt. Ein Western, den man noch weniger bekommt. Und dann noch die Figur des Old Shatterhand, mit der ich tatsächlich aus den Kindheitstagen etwas anfangen konnte." Da kamen bei Wotan sicherlich Erinnerungen an seine Kindheit hoch, denn er habe leidenschaftlich gerne Cowboy und Indianer gespielt, wie er zuvor gegenüber der 'Cosmopolitan' zugegeben hatte: "Ich habe mir meine Indianersachen selbst geschneidert. Ich habe das Leder nach Mustervorlage ausgeschnitten und die Perlen erst von Hand aufgenäht, dann angemalt. Mit Lendenschurz und Tomahawk geschmückt, bin ich in den Wald gegangen und habe Leute belauscht." Da ist eine Rolle in einem 'Winnetou'-Film für Wotan Wilke Möhring nur die logische Konsequenz.