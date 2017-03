Allgemein | STAR NEWS

Woody Harrelson: Ich liebe gemeinsame Dinner

Laura Dern (50) isst gerne mit Woody Harrelson (55), da sich dieser immer mit seinen Star-Freunden umgibt.

Der 'Natural Born Killers'-Darsteller hatte seine Schauspielkollegin ('Wild') einst zu einem Dinner eingeladen, zu dem sie nichts ahnend gegangen war. Als sie im Restaurant ankam, realisierte Laura erst, wer ihr da gegenübersaß: U2-Sänger Bono.

"Das ist es, wenn du dich mit Woody umgibst", lachte sie. "Er sagt: 'Lass uns einfach was essen.' Ich kam in Jeans, gerade vom Flugzeug. Er meinte: 'Komm einfach vorbei.' Dann meinte ich: 'Ist das nicht Mario Batalis Restaurant?'"

Wer Mario Batali nicht kennt: Er ist wohl einer der bekanntesten Köche der USA. "Ich sagte dort, als ich angekommen war: 'Hi, ich bin ihr für einen kleinen Happen mit einen Freund! Auf einmal ist da Mario Batali, der für uns kocht. Nur Woody würde dich in ein Restaurant bitten, wo du von ihm bekocht wirst! Ich hatte so viel Angst, ich konnte nicht mal essen."

Der Abend wurde für Laura Dern aber noch verrückter: "Jemand hatte Chuck Berrys Tod ins Gespräch gebracht. Ich wusste nicht mal, dass er gestorben war", erzählte sie weiter. "Bono stand auf und würdigte ihn mit einem Toast." Laura Dern hatte durch Woody Harrelson wohl einen einzigartigen Abend!