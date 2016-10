Allgemein | LIFESTYLE | STAR NEWS

Wollig warm durch den Winter – mit Magdalena Neuners bezaubernden Strickideen

„Ich bin am liebsten draußen. Und wenn auf der Couch, dann auf jeden Fall mit Strickzeug!“ Magdalena Neuner, ehemals erfolgreichste Biathletin und leidenschaftliche Strickerin weiß, wie man Schmuddelwetter und Schneegestöber am besten trotzt.

Seit der Sport nicht mehr im Mittelpunkt ihres Lebens steht, ist sie zwar noch immer leidenschaftlich gerne in der Natur unterwegs, doch seltener in Funktionskleidung aber dafür in trendigem Strick.

Das Beste: Magdalena Neuner hat jetzt ihren eigenen GU Kreativratgeber "Meine liebsten Strickideen für den Winter" herausgegeben. Angefangen bei hippen Fäustlingen in Blockstreifen über Mützen, Schals, Pullis bis hin zur kuscheligen Sofadecke. Da ist garantiert für jeden das passende Strickprojekt dabei.

Wir durften Magdalena Neuner exklusiv dazu befragen:

Seit wann stricken Sie?

Ich stricke schon seit meiner Kindheit.

Warum stricken Sie?

Weil es einfach Spaß macht, kreativ zu sein und mit den eigenen Händen was tolles zu erschaffen.

Haben Sie ein Lieblingsstrickmuster bzw. Strickdesign?

Nein, ich probiere gerne immer wieder was anderes aus.

Im September haben Sie gleich zwei Bücher veröffentlicht: Meine liebsten Strickideen für den Winter und Meine liebsten Strickideen für Babys. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?

Diese beiden Bücher wurden in Zusammenarbeit mit erfahrenen Designern erschaffen. Ich lasse mich selber gerne von Strickzeitschriften (FILATI) oder aus dem Internet inspirieren und probiere einfach ganz viel aus. Oft mache ich ein Teil viele male auf, bevor es mir dann letztlich gefällt.

Idee skizzieren, Strickmuster entwerfen oder einfach mal drauf los stricken? Wie gehen Sie an neue Strickprojekte heran?

Gerade bei größeren Projekten wie zum Beispiel eine Strickjacke, skizziere ich vorher erst mal auf, wie das Ganze in etwa aussehen soll und ich mache eine genaue Maschenprobe um alle Maße auszurechnen. Da habe ich keine Lust, zu experimentieren. Bei kleineren Sachen stricke ich drauf los.

Was ist das Besondere an Meine liebsten Strickideen für den Winter?

Ich glaube das Besondere ist, dass für jeden etwas dabei ist. Wir haben schicke und sportliche Sachen und kleine und große Projekte. Also kann sich jeder das passende raussuchen. Außerdem haben wir neben den Strickideen tolle Tipps im Buch platziert.

Was ist Ihr Lieblingsprojekt aus Meine liebsten Strickideen für den Winter?

Ich mag sehr den Schal in grau/rosa.

Unser Fazit: Ob Outdoor-Hits für Stadt und Land oder flotte Maschen für Daheim, lässiger Strickmantel, Pudelmütze mit raffiniertem Farbverlauf, wollige Weihnachtskugeln oder Hausschuhe im Filzlook, die vorgestellten Strickprojekte vertreiben garantiert jeden Winterblues.

Fotocredit: G&U Patrick Wittmann