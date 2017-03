Allgemein | STAR NEWS

Wolke Hegenbarth: Sie passt in keine Schublade

Wolke Hegenbarth (36) ist gerne ein bisschen anders.

Die Schauspielerin ('Alles Klara') steht seitdem sie 15 ist vor der Kamera und verkörpert immer wieder Frauen, die sehr eigen sind. Sie selbst kann sich damit auch identifizieren. "Über die Jahre ist mir schon aufgefallen, dass ich eher ein Freigeist bin, jemand, der nicht so richtig in irgendwelche Schubladen passt", gestand Wolke im Interview mit 'nordbuzz.de'. "Der Beruf fördert das wahrscheinlich noch, da man anders arbeitet und lebt als viele andere."

So sei sie auch wagemutig. "Ich gehe zum Beispiel überall hin. Ich verreise unheimlich gerne, auch an nicht touristische Orte, und kenne keine Berührungsängste", betonte sie. "Bei mir gibt es keine Grenzen, beziehungsweise ich suche sie, jeder hat ja irgendwo eine Grenze, und ich bin bereit, an meine zu gehen."

Obwohl sie gerne die Welt bereist, könnte es sich Wolke nicht vorstellen, komplett umzusiedeln. "Temporär vielleicht, aber nie auf Dauer", gab sie zu bedenken. "Europa allgemein als Lebensmittelpunkt ist 100 Prozent sicher für mich, und Deutschland ist ja mein Arbeitsort. Das viele Reisen wiederum ist großartig, ich möchte das nicht missen, aber zu wissen, wo man lebt, dass man gerne hier lebt, in dieser Luxus-Welt, das ist sehr wichtig."

Zurzeit bereitet sich Wolke erstmal auf die Ausstrahlung der neuen Folgen ihrer Serie 'Alles Klara' vor, die ab dem 28. März in der ARD gezeigt werden. In der Krimiserie spielt sie die Sekretärin Klara Degen, die bei der Kripo arbeitet. Mit ihrer Rolle hat die Darstellerin auch einiges gemein - aber natürlich nicht alles. "Ich bin schon so neugierig wie Klara und überhaupt generalinteressiert an Dingen, Menschen und auch an völlig fremden Themen. Ich bin nicht jemand, der sagt: 'Das interessiert mich nicht.' Dann müsste es schon sehr trocken und langweilig sein", so Wolke Hegenbarth in 'Gala'. "Aber ich bin jetzt nicht detektivisch unterwegs. Also ich forsche jetzt nicht wie Klara irgendwo herum oder spioniere Leute aus. Das würde ich nie machen."