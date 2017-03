Allgemein | STAR NEWS

Wolfgang Niedecken: Engagement aus Leidenschaft

Wolfgang Niedecken (65) wählt seine Projekte mit Bedacht aus.

Der BAP-Gründer ('Verdamp lang her') hat sein Leben nicht nur der Musik verschrieben, sondern auch dem Einsatz für bedürftige Menschen. Das vergangene Wochenende [25./26. März] stand für den gebürtigen Kölner zunächst unter diesem Stern: In Bad Homburg setzte er sich am Samstag während eines Spendenabends für das Projekt 'Rebound' ein, das ehemaligen Kindersoldaten und Zwangsprostituierten im Kongo in Camps einen Neuanfang bieten will. Das Projekt ist für Wolfgang Niedecken eine Herzensangelegenheit: "Ich suche mir den Karren, vor den ich mich spanne, selber aus", erklärte er der 'Taunus Zeitung'.

Mithilfe des Sängers konnten an diesem Abend schließlich insgesamt 53.000 Euro für 'Rebound' gesammelt werden.

Doch nicht nur sein unermüdliches Engagement für Bedürftige sorgt für Aufmerksamkeit, auch mit seinen Songs erfreut Wolfgang Niedecken immer noch die Menschen. Aus diesem Grund verlieh ihm die Stadt Goslar für seine Verdienste in der Musik nur einen Tag nach der Spendenaktion den Paul-Lincke-Ring, den vor ihm schon Größen wie Udo Lindenberg, Helge Schneider und Peter Maffay bekamen. "Kaum jemand verbindet in seinem Werk so erfolgreich eine hohe persönliche Glaubwürdigkeit, die Liebe zur Heimatregion und die Fähigkeit, eingängige, universal gültige Hits zu schreiben, von denen viele längst zum deutschen Popmusikkanon gehören", hieß es in der Juryentscheidung.

Den Ring nahm Wolfgang persönlich in Goslar in Empfang und zeigte sich im Interview mit NDR dankbar - auch dafür, dass es ihm überhaupt möglich ist, das zu machen, was er liebt. "Das ist natürlich eine unglaubliche Gnade, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte und über all die Jahre mein Publikum gefunden hab, meine Familie damit ernähren kann, diese wunderbare Band immer wieder erneuern konnte, dass wir also nie mit irgendeiner Welle dann verschwunden waren - da bin ich auch sehr demütig und dankbar dafür", betonte Wolfgang Niedecken.