Wolfgang Joop: Heimliche Hochzeit!

Wolfgang Joop (72) ist schon seit mehr als drei Jahren verheiratet.

Im Interview mit 'Bunte' ließ der beliebte Modeschöpfer und ehemalige Juror von 'Germany's Next Topmodel' die Bombe platzen: Schon 2013 gab er seinem Lebensgefährten Edwin Lemberg (59) das Ja-Wort!

"Dieser Schritt hatte eher rationale Gründe. Mit der Romantik soll man vorsichtig umgehen im Alter", betonte der Designer gegenüber dem Blatt.

Deshalb war die Hochzeit auch eine ganz private Angelegenheit ohne großes Tamtam. Nur vier Personen nahmen an der Trauung auf dem Standesamt Potsdam teil. "Wir sind auch nicht im Smoking erschienen, sondern mit ganz gewöhnlicher Straßenkleidung", gab sich Wolfgang Joop bodenständig und scherzte: "Weiße Tauben oder Schützen in Landestracht gab es auch nicht."

Für den gebürtigen Potsdamer ist es indes nicht die erste Ehe: In der Vergangenheit war er bereits mit der Karin Benatzky verheiratet, 1985 ließen sich die beiden nach 15 Jahren scheiden. Zusammen mit ihr hat Wolfgang zwei Töchter: Designerin Jette (48) und Schriftstellerin Florentine Joop. Seit der Trennung von Karin lebt er bereits mit Edwin zusammen, der auch sein Geschäftspartner ist: Zusammen gründeten sie 2003 das Label Wunderkind.

Die Romantik wurde nicht nur bei der Hochzeit außen vor gelassen, auch in ihrer Beziehung scheinen der Designer und sein Mann auf andere Werte zu setzen, wie Wolfgang Joop bereits in seiner Biografie durchblicken ließ: "Edwin und ich konnten uns nicht lieben in dem Sinne, wie ein Paar lieben würde. Das haben wir auch schnell eingesehen. Deswegen sind wir auch heute noch zusammen, weil wir diesen Punkt nicht berühren."