Winter Is Coming – Schon in Weihnachtsstimmung?

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir bewegen uns konstant auf das Ende des Jahres zu. Das impliziert nicht nur, dass es stetig kälter und dunkler wird, sondern auch das Weihnachtsfest ist auf einmal wieder in greifbarer Nähe. Die Supermärkte reiben uns dies unmissverständlich unter die Nase, sind die Regale schon seit geraumer Zeit mit Lebkuchen, Spekulatius und Schokoladen-Weihnachtsmännern gefüllt. Das bedeutet, dass wir uns am besten schon mal ein wenig darauf einlassen. Denn tut man das, so kann die Adventszeit sehr schön und besinnlich sein. Damit es euch ein wenig einfacher gemacht wird, trotz des ganzen Stresses, der zu der Vorweihnachtszeit dazugehört, in die richtige Stimmung zu kommen, haben wir euch ein paar Tipps aufgelistet.

Was auf gar keinen Fall fehlen darf, um vorab schon in Weihnachtsstimmung zu kommen, ist natürlich ein Adventskalender. Das tägliche Öffnen eines Türchens begeistert nicht nur Kinder, sondern hat auch für Erwachsene noch seinen Reiz. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kalender klassisch mit Schokolade, mit Rubbellosen oder individuell gefüllt ist. Das Türchenöffnen ist in jedem Fall ein guter Start in den Tag.

Es ist nicht nur schön, wenn man in der Adventszeit selbstgebackene Plätzchen anbieten kann, es ist auch ein schönes Ritual, diese mit Kindern zu backen. Das Stechen des Teigs ist kinderleicht und bereitet dem Nachwuchs meist große Freude. Außerdem ist es ein netter Effekt, wenn die eigenen vier Wände den Duft von frischem Gebäck annehmen.

Auch wenn Last Christmas wahrscheinlich eher Kopfschmerzen verursacht, als zur Weihnachtsstimmung beizutragen, gibt es doch viele schöne Lieder, die man gemeinsam (besonders mit Kindern) singen kann. Wer lieber einen passiven Beitrag dazu leisten möchte, kann sich eine der vielen CDs auflegen, wie beispielsweise die Christmas Edition von Michael Buble.

Viele meiden die wuseligen Weihnachtsmärkte, aber gerade in den größeren Städten gibt es viele verschiedene Weihnachtsmärkte für jeden Geschmack. Und wo sollte man mehr in Weihnachtsstimmung kommen als auf dem Weihnachtsmarkt? Der Geruch von gebrannten Mandeln, Maronen, Glühwein und heißem Punsch sollte die Sinne auf das große Fest einstimmen. Wenn ihr beim Thema Weihnachtsmarkt nur an Flucht denkt, könnt ihr mit etwas Glück eure Urlaubskasse auffüllen und im Online-Casino Merkur spielen.

Gerade mit Kindern ist es immer eine große Freude, den Weihnachtsmärchen einen Besuch abzustatten. In Hamburg gibt es beispielsweise auf der Binnenalster die Märchenschiffe, auf denen Kindern verschiedene Weihnachtsgeschichten erzählt werden. Darüber hinaus, können die Kinder dort auch Plätzchen backen und kriegen ein weihnachtliches Rundum-Programm geboten.

Ein schönes Merkmal der Weihnachtszeit ist die Entschleunigung. Nehmt euch bewusst die Zeit, mal in euch zu kehren und dem sonst so stressigen Alltag für ein paar Minuten zu entkommen. Ihr werdet es euch selber danken.

