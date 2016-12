Allgemein | STAR NEWS

William Shatner, Dwayne Johnson und Co.: So gedenken sie Debbie Reynolds

Die Filmbranche trauert um Debbie Reynolds (?84).

2016 hatte noch einen weiteren Schock parat: Die Hollywoodikone wurde gestern [28. Dezember], nur 30 Stunden nach dem tragischen Tod ihrer Tochter Carrie Fisher (?60, 'Star Wars'), selbst ins Krankenhaus eingeliefert und starb schließlich an den Folgen eines Schlaganfalls. Berichten zufolge befand sie sich im Haus ihres Sohnes Todd (58) und war mit den Vorbereitungen für Carries Beerdigung beschäftigt, als der Notarzt gerufen werden musste. Angeblich soll sie noch gesagt haben "Ich will bei Carrie sein", bevor sie starb.

Nachdem der Tod der Legende bekannt wurde, machten zahlreiche Stars ihrer Trauer auf Twitter Luft und zollten Debbie Reynolds Tribut. Dazu zählte auch 'Star Trek'-Veteran William Shatner (85). "Debbie Reynolds war eine der letzten Königinnen Hollywoods", schrieb er online. "Es bricht mir das Herz, dass sie nicht mehr da ist. Ich hatte gehofft, dass meine Trauerarbeit für 2016 abgeschlossen ist."

Auch Dwayne 'The Rock' Johnson (44, 'Baywatch') war schockiert von den Ereignissen der letzten Tage. "Debbie Reynolds ist gerade gestorben. Das ist zu schwer zu verstehen", trauerte er auf Twitter. "Schön, talentiert, ihrem Handwerk ergeben, folgt sie Carrie, die vor wenigen Tagen gestorben ist."

Besonders hart trifft es jetzt natürlich die Familie von Carrie Fisher und Debbie Reynolds. So hat TV-Star Billie Lourd (24) binnen weniger Stunden sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter verloren. Popsängerin Ariana Grande (23, 'Side to Side'), die mit Billie zusammen in der US-Serie 'Scream Queens' vor der Kamera stand, sicherte ihr deshalb Unterstützung zu: "Billie, ich liebe dich so sehr. Ruhe in Frieden, Debbie Reynolds."

