Allgemein | STAR NEWS

Will Smith: Ist sein Vater gestorben?

Will Smith (48) hat Gerüchten zufolge seinen Vater verloren.

Es ist eine traurige Nachricht an diesem Morgen [8. November]: Willard Carroll Smith, Sr. soll verstorben sein. Bestätigt ist die News allerdings nicht, zumindest nicht von Will ('I Am Legend') persönlich. Stattdessen trauert die Exfrau des Schauspielers öffentlich im Netz: Sheree Fletcher (48), mit der Will von 1992 bis 1995 verheiratet war und den 23-jährigen Sohn Trey hat, verabschiedete sich auf Instagram von ihrem ehemaligen Schwiegervater.

Zu einem Foto, das Willard, Will und Trey zeigt, schrieb sie:

"Wir werden dich vermissen, Daddio! Du hast nach deinen eigenen Regeln gespielt und gelebt ... Du warst etwas ganz Besonderes!"

Will Smiths Vater diente in der U.S. Air Force und soll der Legende nach sehr strukturiert und streng gewesen sein - allerdings mit Herz. Sein berühmter Sohn hat stets betont, dass die Erziehung seines Vaters ihm auch dabei geholfen habe, in Hollywood Fuß zu fassen - schließlich wusste er, was Disziplin bedeutet.

Will Smith hat sich noch nicht zum Posting seiner Exfrau geäußert.