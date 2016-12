Allgemein | STAR NEWS

Will Smith: Bald wieder der Prinz von Bel Air?

Will Smith (48) räumt mit den Spekulationen auf.

Gerüchte um eine Wiederkehr des Schauspielers ('Suicide Squad') als 'Prinz von Bel Air' gab es in letzter Zeit viele, doch damit ist jetzt Schluss. Will hatte zwar in den 90ern mit der Sitcom seinen Weg nach Hollywood geebnet, wo er einen Teenager spielte, der von seiner Heimat Philadelphia zu seiner Tante und seinem Onkel nach Los Angeles, genauer gesagt Bel Air, zog. 'Der Prinz von Bel-Air' sollte mit den alten Stars wie Alfonso Ribeiro und Tatyana Ali nun wieder für eine neue Generation aufbereitet werden. Doch ohne Will! "Ich werde das nicht machen", sagte er 'Entertainment Tonight'. "Wenn jemand es machen will, würde ich es wahrscheinlich auch zulassen, aber ich habe keine Intention."

Die 90er waren einfach die "perfekte Zeitperiode" für den Prinzen von Bel Air und Will ist sich nicht sicher, ob heute, 20 Jahre später, ein Reboot noch funktionieren würde. Der Hollywoodstar habe zwar wirklich gute Erinnerungen an die Serie, wobei seine Co-Stars nun wahrscheinlich von ihm gelangweilt wären. "Heute bin ich lebhaft. Damals, ich bin mir sicher, war ich ziemlich lästig", lachte Will, der seit dieser Zeit nicht gealtert zu sein scheint. Sein Geheimnis? "Da ist eine natürliche Albernheit, die ich anziehe. Mehr als ich so aussehe, habe ich dieselbe Energie. Ich genieße es, was ich mache. Ich habe jeden Tag meines Lebens Spaß."