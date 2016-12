Allgemein | STAR NEWS

Whoopi Goldberg: Mit dem Elizabeth Taylor Legacy Award geehrt

Whoopi Goldberg (61) bekam den Elizabeth Taylor Legacy Award überreicht.

Die Schauspielerin ('Sister Act') wurde von Stars wie Elton John (69, 'Your Soul'), Lionel Richie (67, 'Hello') und Colin Farrell (40, 'The Lobster') wegen ihrer Arbeit gegen AIDS am Donnerstag [1. Dezember] geehrt. Whoopi wurde dabei mit einem Video bei dem Talk 'The View on World AIDS Day' überrascht, indem die Promis nur lobende Worte für sie übrighatten, was die Aktivistin der Elizabeth Taylor AIDS Foundation [ETAF] zu Tränen rührte.

Der irische Schauspieler Colin Farrell, ein naher Freund von Elizabeth Taylor und Botschafter von ETAF, applaudierte Whoopi für ihren Kampf gegen AIDS in den 1980ern, "als die Mehrheit der Welt entschied, es zu ignorieren, entschied, diejenigen zu ignorieren, die damit behaftet waren." Elizabeth Taylors (?79, Cleopatra') Enkel, Quinn Tivey, drückte im Namen aller Enkel der Schauspiellegende seine Dankbarket aus. "Unsere Großmutter schätzte dich und deine Freundschaft. Du hast sie als deine Freundin bezeichnet, die nie urteilte und die durch Liebe geleitet war. Wir wissen, dass sie dasselbe über dich gesagt hätte. Die Welt braucht Leute wie dich mehr denn je, damit wir eine AIDS-freie Generation schaffen können."

Lionel Richie hatte ebenfalls nur äußert lobende Worte für Whoopi übrig. "Die gibst jenen eine Stimme, die still sind, für Leute, die es brauchen. Du warst eine Vorreiterin dieser Bewegung. Ich bin hier, um dich zu umarmen und zu küssen ... Gott segne dich, meine Gute." Und Elton John? "Ich bin so froh, ein Teil dieser Überraschung zu sein!", lachte er. "Ich kann mir keinen besseren vorstellen, der diesen Award verdient." Der Elizabeth Taylor Legacy Award für Whoopi Goldberg war wahrlich eine gute Entscheidung.