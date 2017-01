Allgemein | STAR NEWS

Whoopi Goldberg: Maggie Smith half mir!

Whoopi Goldberg (61) hat Maggie Smith (82) viel zu verdanken.

Die Schauspielerin ('Nine Eleven') bekam überraschend Unterstützung von ihrer älteren Kollegin ('Downton Abbey'), als sie diese dringend brauchte. Als Whoopi nämlich 2010 für die West-End-Produktion des Stückes 'Sister Act' auf der Bühne stand, das auf dem gleichnamigen Film basiert, mit dem sie 1992 große Erfolge feierte, erfuhr sie davon, dass ihre Mutter Emma Johnson einen Schlaganfall erlitten hatte. Um in ihren letzten Tagen bei ihrer Mutter zu sein, sagte Whoopi die restlichen Vorstellungen ab und flog zurück in die USA. Wie sie jetzt enthüllte, saß an dem Abend, als sie die schlimmen Nachrichten erfuhr, keine Geringere als Maggie Smith im Publikum - die sie noch von den Dreharbeiten zum Originalfilm kannte.

"Als ich davon hörte, war sie diejenige, die mir dabei half, durch den Abend zu kommen", verriet Whoppi der britischen Zeitung 'The Sun'. "Sie war gekommen, um die Show zu sehen, deshalb war sie bei mir, als ich die Neuigkeiten bekam ... Eine Freundin von ihr und Maggie sind den ganzen Abend bei mir geblieben, damit ich es schaffte, in den Flieger zu steigen. Ich verdanke ihr so viel."

Seit diesem Abend vor mehr als sechs Jahren hat Whoopi die Britin allerdings nicht wiedergesehen, hofft aber, dass sich das bald ändern wird. Im Februar tritt sie nämlich mit ihrer Stand-up-Show in London auf.

"Es ist irgendwie wunderbar, dass ich zurückkommen kann, dieses Mal aber ohne Traurigkeit. Naja, meine Mutter hätte gesagt 'Hör zu, du kannst mich nicht zurückbringen!'", scherzte die Entertainerin.

Ob sie Maggie Smith zu ihrer Show eingeladen hat, erzählte Whoopi Goldberg aber leider nicht.