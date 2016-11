Allgemein | STAR NEWS

Warren Beatty: Er wollte Ellen Degeneres daten

Warren Beatty (79) war früher in Ellen Degeneres (58) verliebt.

Der Schauspieler ('Dick Tracy') wusste lange nicht, dass die Showmasterin ('The Ellen Degeneres Show') homosexuell ist. Beinahe hätte er sogar seine heutige Ehefrau Annette Bening (58, 'American Beauty') versetzt, um mit seiner unerwiderten Liebe ein Date zu haben.

Am vergangenen Dienstag [8. November] beichtete der Hollywoodstar in der Sendung seiner alten Liebe seine vergeblichen Gefühle aus der Vergangenheit.

"Du warst sehr gut. Ich war total beeindruckt", schwärmte Warren ihr vor. Ellen entgegnete ihm provokant: "Ich glaube, dass du nicht wusstest, dass ich lesbisch bin." Der Schauspieler konnte das nur bestätigen.

Die Moderatorin trieb ihre Provokation jedoch noch weiter: "Du wolltest mich ..." Auch das konnte Warren nur mit einem starken Nicken quittieren.

Direkt danach beichtete er jedoch, dass er in der entsprechenden Zeit bereits eine andere Frau datete, die er für Ellen sitzen gelassen hätte: Seine heutige Frau Annette, mit der er 2017 Silberhochzeit feiern wird.

So wie es aussieht, hat Warren Beatty sein Interesse und seine Gefühle in die richtige Frau investiert. In der 'Today Show' verriet er kürzlich: "Ich hatte keinen Zweifel, dass es Zeit wird zu heiraten, als ich Annette getroffen hatte."

Artikel zum Thema Warren Beatty: Mein transsexueller Sohn ist mein Held