Votet mit beim neuen Pack für “Die Sims” und gewinnt tolle Preise

Erstmalig in der Geschichte von "Die Sims" erhalten Fans die Möglichkeit, am Entwicklungsprozess neuer Spielinhalte teilzunehmen und bei der Erstellung eines komplett neuen "Die Sims 4" Accessoires-Packs zu helfen. Denn alle Spieler können an den Community-Abstimmungen teilnehmen, um ein übergreifendes Thema für das neue Pack zu wählen.

Durch Abstimmung im "Die Sims"-Blog können Mitglieder der Community das Pack durch die verschiedenen Entwicklungsschritte begleiten. Maxis wird den Spielern die gleichen Fragen stellen, mit denen sich auch das Entwicklerteam während des Prozesses befasst. Das Feedback der Community ist schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Spielentwicklung bei Maxis – durch die aktive Beteiligung in den einzelnen Abstimmungen wird es noch transparenter für die Community sein. Spieler haben die Möglichkeit, durch die Auswahl bestimmter Features in verschiedenen Abstimmungen sowie durch die Beteiligung an einem neuen Bereich in den "Die Sims"-Foren, am Prozess mitzuwirken. Dadurch erhalten sie Einblicke in die Meetings, die während der Entwicklung neuer Inhalte stattfinden.

Hier findet ihr alle Details zur Abstimming:

Los ging es mit folgenden Votings:

• Themen-Abstimmung (03. April - 06. April): Wahl des übergeordneten Themas des Packs. Jeder Aspekt des Spiels wird von dieser Entscheidung beeinflusst.

• Grafikstil-Abstimmung (10. April - 12. April): Wahl des Pack-Stils aus den vorgeschlagenen Grafikstilen, nach dem sich die Konzeptkünstler bei der Erstellung von Objekten und Kleidern richten.

Jetzt könnt ihr euch noch hier einbringen:

• Objekte- und Kleider-Abstimmung (18. Mai - 21. Mai): Wahl eines Favoriten aus der von den Künstlern kreierten Konzeptkunst, um den Entwicklern dabei zu helfen, die Objekte und Kleidungsstücke für das Pack auszuwählen.

• Feature-Abstimmung (23. Juni - 26. Juni): Wahl der Gameplay-Features, die im Pack enthalten sein sollen.

• Pack-Icon-Abstimmung (Herbst): Wahl des Icons, welches auf der Verpackung und im Spielkatalog erscheinen soll.

• Pack-Titel-Abstimmung (Herbst): Wahl eines Titels, der am besten zur Atmosphäre und zu den Inhalten des Spiels passt.

Weitere Informationen zu "Die Sims 4" sind auf Twitter, Facebook sowie auf der offiziellen Website www.diesims.de verfügbar.

Das Beste: Passende zu den Votings verlosen wir exklusiv für euch folgende 2 Gewinn-Packages: Der erste Preis beinhaltet: die Collectors Edition "Sims 4", ein Notizbuch mit Kugelschreiber, eine Tasse, Turnbeutel und den Haarreifen mit Plumbob. Der 2. Preis enthält das Basisspiel "Sims 4" und uch alle Branding-Items.

Schreibt uns, bei welcher Abstimmung ihr unbedingt dabei sein wollt!

Teilnahmeschluss ist der 18.05.2017.