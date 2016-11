Allgemein | STAR NEWS

Victoria und David Beckham: Harper wird zur Ballerina

Der jüngste Nachwuchs von David (41) und Victoria Beckham (42) tritt beim English National Ballet in die Fußstapfen der Mutter.

Der frühere Spitzensportler darf seine Tochter Harper (5) einmal pro Woche zu Juniorklassen des English National Ballet begleiten, wie 'The Sun' nun berichtete.

"Harper ist jetzt in dem Alter, wo sie viele verschiedene Sachen ausprobiert, aber sie liebt das Ballett am meisten", verriet ein Bekannter im Gespräch mit der Publikation. "Es gibt für sie keine bessere Schule als das English National Ballet. Es gehört zu einer der hervorragendsten Ballettschulen der Welt. David und Victoria lieben es zu sehen, wie Harper tanzt, und helfen ihr sogar beim Üben."

Harpers Interesse am Ballett kommt aber nicht von ungefähr: Mama Victoria war bereits eine leidenschaftliche Tänzerin, die nun froh ist, dass ihre Tochter nicht zu einem burschikosen Mädchen wird, die lieber wie Papa Fußball spielt. Die Designerin, die in ihrer Jugend Ballerina werden wollte, meinte nämlich: "Harper liebt Mode, wie es alle Mädchen tun ... aber sie liebt Sport. Sie sagte zu mir eines Tages: 'Mama, ich glaube, ich will Fußballspielen.' Das war ein Dolch in meinem Herzen! Ich habe drei Jungs, die Fußballspielen wollen. Komm schon, lass ein Kind von mir Mode und Tanz mögen."

So wirklich beklagen kann sich Victoria aber nicht: Brooklyn (17) ist ein leidenschaftlicher Fotograf, Romeo (14) kann schon einige Modeljobs aufweisen und Cruz (11) hat seine Gesangstalente bereits auf Instagram unter Beweis gestellt. Victoria und David Beckham haben eben multitalentierte Kinder.

