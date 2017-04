Allgemein | STAR NEWS

Victoria Beckham: Süße Geburtstagsgrüße von Harper

Victoria Beckham (43) zeigte sich ungewohnt emotional.

Der Grund: Ihre Tochter Harper (5) sang der Designerin am Montag [17. April] zu ihrem 43. Geburtstag ein Ständchen. Victoria hielt das Ganze natürlich auf Video fest und postete den Clip ganz gerührt auf Instagram. Darin sieht man das Mädchen in einem weißen Kleid vor einer pinken Wand stehen und 'Happy Birthday' zum Besten geben. Am Ende wirft sie ihrer Mama einen Handkuss zu.

"Ich liebe dich", schrieb Victoria nur unter das Video - zusammen mit einer Reihe Herz-Emojis und den Usernamen ihrer Liebsten: Ehemann David (41) sowie den Söhnen Brooklyn (18), Romeo (14) und Cruz (12).

Ihr Mann wählte für seine Geburtstagsglückwünsche indes ein witziges Foto aus Spice-Girls-Zeiten, um seiner Frau ganz öffentlich zu gratulieren. "Happy Birthday an eine tolle Mama, Frau und Freundin ? Wir lieben dich, hab einen wunderschönen Tag", hieß es unter dem Schnappschuss, der Vic als grinsendes Posh Spice zeigt.

Auch Söhnchen Romeo ließ es sich nicht nehmen, seiner Mama auf Instagram zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Unter einem Foto der beiden postete er: "Mama, ich liebe dich so sehr und hoffe, du hast den besten Tag aller Zeiten! Du bist die tollste Mutter und in jeglicher Hinsicht perfekt", schwärmte er. "Ich liebe es, dass du mich jeden Tag zum Lachen bringst und immer glücklich zu sein scheinst, egal was passiert. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."

Bei so viel Liebe kann sich Victoria Beckham wirklich glücklich schätzen und hatte sicherlich einen tollen Geburtstag.