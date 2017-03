Allgemein | STAR NEWS

Victoria Beckham: Sie muss mit James Corden ins Auto

Victoria Beckham (42) wird wieder singen.

Die Designerin war jahrelang fester Bestandteil der Spice Girls ('Wannabe'), hat sich mittlerweile aber aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, um sich ihrer Karriere als Modeschöpferin zu widmen. Für ihren Landsmann James Corden (38) macht die Britin nun aber eine Ausnahme, denn sie wird in der nächsten Auflage des beliebten Carpool Karaoke zu sehen sein.

Das Segment ist Bestandteil von James' US-Show 'Late Late Show' und zeigt einen oder auch gerne mehrere Musiker, mit denen James im Auto durch Los Angeles fährt und Songs singt.

Victoria selbst machte die Nachricht publik, indem sie einen Blick hinter die Kulissen bot und einen Videoclip auf Instagram Stories postete. In dem kurzen Video ist Victoria zu sehen, wie sie zunächst geschminkt wird und von Haar-Stylist Ken Paves die perfekten Locken verpasst bekommt. Anschließend zeigt sie sich selbst im Auto und verrät: "Hier sind wir also; kurz davor, Carpool Karaoke zu drehen." Die Kamera schwenkt anschließend zu James auf der Fahrerseite. Dazu postete die Designerin noch ein Foto, das sie gemeinsam mit dem Moderator zeigt.

Ihre Teilnahme an dem Segment dürfte ihre Fans überraschen, denn sie schien mit der Musik komplett abgeschlossen zu haben. So hatte sie sogar das Angebot abgelehnt, am Comeback der Spice Girls mitzuwirken, die sich für ihr Jubiläum wieder zusammenfinden wollten. Victoria Beckham ist aber nicht die einzige, die bereits im Carpool Karaoke glänzen konnte: Elton John, Adele, One Direction und Take That gaben sich ebenfalls die Ehre, um die Zuschauer zu unterhalten.