Valentina Pahde: Was für eine Ehre!

Valentina Pahde (22) steht im Mittelpunkt der Jubiläumsfolge von 'GZSZ'.

Am 17. Mai feiert die beliebte Vorabendserie ihr 25-jährigen Bestehen. Für die Schauspielerin gibt es gleich doppelten Grund zur Freude, schließlich dreht sich in dieser Folge alles um ihre Figur Sunny Richter.

"Für mich ist es eine große Ehre, das Gesicht des 25-jährigen Jubiläums zu sein", freute sich der TV-Star in einer Pressemitteilung von RTL. "Ich bin sehr stolz, wie toll sich meine Rolle entwickelt hat und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dies auch dem Zuschauer zu zeigen."

Das Publikum kann sich in der Jubiläumsfolge laut Valentina auf einiges freuen: "Liebe, Hass, Leidenschaft und natürlich Spannung!"

Dass jetzt ausgerechnet sie das Aushängeschild der Episode ist, kann die gebürtige Münchnerin noch gar nicht so richtig fassen - schließlich gibt es 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' schon so lange. "Das ist schon verrückt, wie lange die Serie bereits existiert und immer noch so erfolgreich ist", erklärte sie. "Ich weiß noch, als ich klein war und 'GZSZ' immer wieder bei uns im TV lief. Ich habe mir immer gewünscht, dort auch eines Tages mitspielen zu dürfen."

Dieser Traum ging für Valentina Pahde ja mehr als in Erfüllung. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es mit ihrer Sunny Richter weitergeht ...