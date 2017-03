Allgemein | STAR NEWS

Uwe Seeler: Das Auto muss stehenbleiben

Uwe Seeler (80) hört auf seine Ärzte.

Der Ex-Fußballer musste vor Kurzem ins Krankenhaus, um sich einer Operation zu unterziehen, denn er hatte einen Tumor am Rücken, der ihm das Leben schwer machte. Gegenüber der 'MOPO' erklärte Uwe diesbezüglich: "Ich habe seit ungefähr zwei Jahren ein Loch hinten im Rücken - oben an der rechten Schulter. Das wollte einfach nicht zuwachsen. Es handelte sich um einen Tumor. Der ist mir in einer Eppendorfer Privatklinik entfernt worden."

Der Sportprofi gab schnell Entwarnung, denn es gehe ihm ausgezeichnet und die OP habe er gut überstanden. Allerdings haben ihm seine Ärzte auch Vorschriften gemacht, die er laut eigener Aussage streng befolgen wird. Zu diesen Vorschriften gehört ein striktes Fahrverbot, da seine Bewegungsmöglichkeiten derzeit noch eingeschränkt sind. Jammern wolle Uwe aber nicht, schließlich "nützt das ja nichts."

Ansonsten kann Uwe Seeler es sich aber nicht leisten, sich einfach zurückzulehnen und nichts zu tun, denn alleine seine Fans fordern ihn immer noch regelmäßig, wie er gegenüber der 'SHZ' verraten hatte, als er über die Autogrammpost sprach, die er immer noch jeden Tag bekommt: "Wenn man es 50, 60 Jahre macht, freut man sich aber immer noch. Zwischendurch hatte ich mal die Lust verloren. Da hat meine Tochter gesagt: 'Wenn die Leute nach so vielen Jahren immer noch an dich denken, ist es doch schön.' Da habe ich wieder Lust bekommen. Ich unterschreibe auch alles selber." Uwe Seeler sollte also schnellstens wieder gesund werden.

