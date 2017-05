Allgemein | STAR NEWS

Uma Thurman: Sie darf Matthew McConaugheys Lover spielen

Uma Thurman (47) hat sich eine Rolle an Land gezogen, von der wahrscheinlich jede Frau träumt: die der Liebschaft von Matthew McConaughey (47).

Die Hollywood-Blondine ('Kill Bill') wird 'Deadline' zufolge in dem Thriller 'Serenity' zu sehen sein und dabei die Geliebte des begehrten Schauspielers ('Dallas Buyers Club') mimen. Dessen Exfrau verkörpert hingegen Anne Hathaway (34, 'Les Misérables'), wie im Januar angekündigt wurde. Ebenfalls mit von der Partie: Jason Clarke und Djimon Hounsou.

Der Verantwortliche hinter dem Filmprojekt ist übrigens der britische Regisseur und Drehbuchautor Steven Knight, der für seine Serien 'Peaky Blinders' und 'Taboo' bekannt ist. In 'Serenity' wird es um den Kapitän eines Fischkutters (gespielt von McConaughey) gehen, dessen Leben auf einer kleinen Insel auf den Kopf gestellt wird, als plötzlich Menschen aus seiner Vergangenheit wieder auftauchen. Die Dreharbeiten sollen auf Mauritius stattfinden - das wird das erste Mal, dass dort ein Hollywood-Streifen produziert wird. Ein Starttermin steht leider noch nicht für 'Serenity' fest.

Für Matthew McConaughey und Anne Hathaway wird das übrigens das zweite Mal, dass sie zusammenarbeiten: Sie waren bereits 2014 zusammen in dem Sci-Fi-Movie 'Interstellar' zu sehen.

Uma Thurman steht momentan für Projekte namens 'The House That Jack Built' und 'The War with Grandpa' vor der Kamera, außerdem hatte sie einige Aufritte in der neuen Serie 'Imposters'. Mal schauen, wie sie sich an der Seite von Matthew McConaughey schlägt.