U2: Neues Album verspätet sich wegen Donald Trump

U2 ist wieder politisch.

Der Gitarrist, The Edge (55, 'One'), arbeitete mit seiner Band am Feinschliff des neuen Albums 'Songs of Experience', als Donald Trump die US-Präsidentenwahl gewann. "Die Wahl passierte und plötzlich hatte sich die Welt verändert", meinte The Edge zum 'Rolling Stone'-Magazin. "Wir dachten uns: 'Wartet eine Sekunde - wir müssen uns eine Sekunde nehmen, um über diese Aufnahmen nachzudenken und wie wir sie auf die Geschehnisse der Welt beziehen.'"

Der Grund für die Verspätung des U2-Albums war da ganz offensichtlich: "Das meiste davon wurde in der ersten Hälfte 2016 geschrieben, und ich glaube, du stimmst mir zu, die Welt ist ein anderer Ort geworden."

Anstatt 'Songs of Experience' zu veröffentlichen, geht die Band auf eine große Tour um das 30-jährige Jubiläum ihres Albums 'The Joshua Tree' zu feiern, das zu einer Zeit veröffentlicht wurde, als in den USA und Großbritannien rechtsgerichtete Regierungen an der Macht waren. Die Songs sind durch Trump aktueller denn je, so The Edge. "Ich glaube nicht, dass unser Werk jemals dieses Ausmaß erfasste. Ich denke jetzt: 'Wow, diese Songs haben eine neue Bedeutung und eine neue Resonanz heute, die sich vor drei Jahren, vier Jahren, nicht hatten.'"

Die 'The Joshua Tree Tour 2017' von U2 beginnt am 12. Mai in Vancouver, Kanada, ein Veröffentlichungstermin für das neue Album steht noch nicht fest.