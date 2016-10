Allgemein | STAR NEWS

Tyler Posey: Zärtliche Geburtstagsgrüße

Tyler Posey (24) hat seiner Partnerin Bella Thorne (19) einen ganz besonderen Geburtstagsgruß geschickt. Der Schauspieler ('Teen Wolf') schenkte dem Model nicht nur einen gigantischen Strauß Rosen, sondern postete am vergangenen Sonntag [9. Oktober] ein gemeinsames Selfie der beiden aus dem Bett. Er selber ist mit nacktem Oberkörper zu sehen, seine Freundin trägt einen grauen Pulli. Außerdem kuschelt sich der Familienhund zu den beiden, dem Tyler auch gleich ein Kompliment macht.

"Ich liebe diese Frau. Meine rothaarigen Schönheiten. Herzlichen Glückwunsch an meine Liebe, Bella Thorne. Sorry, ich bin ein paar Stunden zu spät. Ich war zu abgelenkt von deinem Gesicht."

Die Verspätung, für die er sich entschuldigt, betrifft den Zeitpunkt des Posts. Bellas Geburtstag war nämlich bereits einen Tag zuvor. Allerdings bedankte sich das Model zumindest für ein Geschenk, das sie von ihrem Liebhaber erhalten hatte. Über Snapchat teilte sie ein Selfie mit einem Strauß Rosen. Dazu schrieb sie: "Breche mir den Rücken bei dem Versuch das alles hochzuheben. Danke, Baby." An den Schluss dieser Nachricht setzte sie drei rote Herzen. Bella Thorne dokumentierte überhaupt ihren gesamten Ehrentag - stilecht auf Snapchat. So machte sie Halt in Los Angeles um sich ihre Nasenscheidewand piercen zu lassen. Diesen Vorgang konnten ihre Follower in aller Länge verfolgen. Ihr Freund Tyler Posey war bei diesem Trip anscheinend nicht dabei, er konnte seine Liebste dafür später umso mehr feiern.

