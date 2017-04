Allgemein | STAR NEWS

Tyga: Seine Sachen sind gepackt

Tyga (27) verbringt mehr Zeit mit sich selbst.

Der Musiker ('Ayo') datet den Reality-TV-Star Kylie Jenner (19) seit 2014. Seitdem waren die beiden allerdings auch immer mal wieder getrennt. Kürzlich wurden erneut Gerüchte laut, dass die Jungstars nicht mehr zusammen sind. Diese Gerüchte scheinen nun dadurch bestätigt zu werden, dass Tyga aus der Villa seiner Freundin in San Fernando Valley ausgezogen ist und sich eine Bachelor-Wohnung in den Hollywood Hills gemietet hat. Damit lebt er nun über 30 Kilometer von seiner Freundin entfernt, wie ein Insider dem 'US Weekly'-Magazin erklärte, dabei aber auch unmissverständlich deutlich machte, dass das nicht unbedingt heiße, Kylie und Tyga seien nicht mehr zusammen:

"Tyga ist ausgezogen. Sie haben sich nicht getrennt. Sie verbringen einfach nicht mehr so viel Zeit miteinander."

Doch was ist es, das Kylie an dem Mann, der fast zehn Jahre älter ist als sie, so sehr liebt? Auch darauf hatte der Bekannte eine Antwort: "Tyga macht Kylie wirklich glücklich und wenn sie sich trennen, macht Kylie das wahnsinnig traurig. Er ist ihre erste große Liebe und sie sprechen jeden Tag miteinander."

Bereits im Mai 2016 hatten sich die beiden für eine kurze Zeit getrennt. Die Zeit hatte Kylie Jenner genutzt, den Hip-Hop-Produzenten PartyNextDoor zu daten, aus der kurzen Romanze entwickelte sich jedoch nichts und sie war schnell zurück in den Armen ihres geliebten Tyga.