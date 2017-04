Allgemein | STAR NEWS

Tyga: Er datet Justin Biebers Ex

Tyga (27) hält nichts von ausgedehntem Liebeskummer.

Der Rapper ('Rack City') wurde am Donnerstag [20. April] mit Model Jordan Ozuna gesichtet, als sie sich in West Hollywood im Serafina Sunset Restaurant zum Lunch trafen. Wie die Daily Mail weiß, ist die Dame an der Seite von Tyga keine Unbekannte: Dem Model wurde bereits 2014 eine Affäre mit Justin Bieber (23, 'Baby') nachgesagt, wo sie noch eine Kellnerin bei Hooters in Las Vegas war. Danach arbeitete Jordan für Kanye West (39, 'Famous').

Tyga hat allerdings noch nichts zu der Art ihrer Beziehung gesagt, doch Bilder des Rappers mit dem Model zeigen eine innige Umarmung.

Ein Stich ins Herz von Kylie Jenner (19) - Anfang des Monats hatten sich der Beauty-Mogul und der Hip-Hop-Star vorübergehend getrennt. Angeblich würden sich die beiden eine Auszeit von ihrer On/Off-Beziehung nehmen, doch Tyga hat bereits seinen Sachen gepackt und ist in eine eigene Wohnung gezogen.

Blickt man allerdings auf ihre vorangegangenen Trennungen, muss das noch nichts bedeuten. Im Mai 2016 traf sich Kylie während einer Beziehungspause von Tyga mit dem Produzenten PartyNextDoor, aber kehrte alsbald in die Arme ihres Geliebten zurück. "Ich musste einfach sehen, wie es ist, nicht bei Tyga zu sein", erklärte Kylie dem 'Complex'-Magazin im Oktober 2016. "Wir [Kylie und Tyga] bemerkten, dass das nicht das ist, was wir wollten."

Vielleicht haben Tyga und Kylie Jenner also doch noch eine letzte Chance.