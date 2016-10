Allgemein | STAR NEWS

Tupac: Signierte Bibel steht zum Verkauf

Die handsignierte Bibel von Tupac (?25) kommt unter den Hammer.

Der Musiker ('Hit Em Up') saß 1995 neun Monate in der Clinton Correction Facility in New York, nachdem er des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden war. Eine Frau hatte dem Rapper vorgeworfen, sich 1993 in einem Hotelzimmer in Los Angeles an ihr vergangen zu haben. Tupac hatte sich gegen den Vorwurf immer gewehrt. Während seine Anwälte Widerspruch gegen das Urteil einlegten, kam er gegen Kaution auf freien Fuß. Bevor er jedoch seine Freiheit wieder hatte, signierte er eine Gefängnisbibel mit seinem Namen und seiner Insassennummer.

Nun hat ein Mitglied der Tupac-Familie das Buch an den Online-Auktionshändler 'Moments in Time' geschickt, der den Wert des Schriftstücks auf umgerechnet etwa 48.000 Euro geschätzt hat. Laut 'TMZ' haben die Verwalter von Tupcas Nachlass mit der Auktion selbst nichts zu tun, sollen aber einen Anteil am Erlös erhalten.

Nach dem Tod Tupacs im Jahre 1996, als der Rapper in einer Schießerei starb, war seine Mutter Afeni Shakur für die Verwaltung des Nachlasses zuständig. Sie starb jedoch im Mai 2016 im Alter von 69 Jahren. Nun ist Tom Whalley für das Erbe des Musikers verantwortlich. Der Geschäftsmann war zuvor Geschäftsführer von Warner Bros. Records und hatte mit Tupac in der Vergangenheit gearbeitet. Bereits 2013 wurde er zum Verwalter bestimmt.

Weitere Artikel